Easterly Government Properties Aktie
WKN DE: A14NJ2 / ISIN: US27616P1030
|
27.10.2025 11:41:19
Easterly Government Properties, Inc. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Easterly Government Properties, Inc. (DEA) released earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $1.21 million, or $0.02 per share. This compares with $4.86 million, or $0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.2% to $86.15 million from $74.78 million last year.
Easterly Government Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.21 Mln. vs. $4.86 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.11 last year. -Revenue: $86.15 Mln vs. $74.78 Mln last year.
