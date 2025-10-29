Easterly Government Properties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Easterly Government Properties hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 74,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at