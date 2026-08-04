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04.08.2026 06:31:29
Easterly Government Properties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Easterly Government Properties hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 92,4 Millionen USD gegenüber 84,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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