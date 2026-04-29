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29.04.2026 06:31:29
Easterly Government Properties stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Easterly Government Properties stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Easterly Government Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 91,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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