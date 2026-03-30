Eastern Air Logistics A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eastern Air Logistics A hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eastern Air Logistics A ein EPS von 0,390 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eastern Air Logistics A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,02 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,425 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 6,44 Milliarden CNY geschätzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,69 CNY. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 1,69 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Eastern Air Logistics A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,24 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 24,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,66 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 23,96 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at