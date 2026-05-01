Eastern Air Logistics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eastern Air Logistics A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,36 CNY gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,49 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,390 CNY sowie einem Umsatz von 6,58 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at