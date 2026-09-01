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01.09.2026 06:31:29
Eastern Air Logistics A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eastern Air Logistics A hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 CNY, nach 0,470 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,77 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,73 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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