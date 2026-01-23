Eastern Bancshares Aktie
WKN DE: A2QD63 / ISIN: US27627N1054
|
23.01.2026 03:55:37
Eastern Bankshares, Inc. Profit Climbs In Q4, Beats Estimates
(RTTNews) - Eastern Bankshares, Inc. (EBC) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $99.50 million, or $0.46 per share. This compares with $60.80 million, or $0.30 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.41 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 30.9% to $283.50 million from $216.50 million last year.
Eastern Bankshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $99.50 Mln. vs. $60.80 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.30 last year. -Revenue: $283.50 Mln vs. $216.50 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastern Bancshares Inc Registered Shs
|
21.01.26
|Ausblick: Eastern Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Eastern Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Eastern Bancshares legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eastern Bancshares Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eastern Bancshares Inc Registered Shs
|17,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.