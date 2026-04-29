Eastern Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eastern Communications lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 90,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 446,5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 850,1 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at