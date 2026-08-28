Eastern Communications: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eastern Communications hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eastern Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,93 Prozent auf 91,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at