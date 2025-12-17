Eastern Michigan Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eastern Michigan Financial hat am 16.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at