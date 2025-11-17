Eastern Platinum: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eastern Platinum ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eastern Platinum die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Eastern Platinum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,9 Millionen CAD – ein Plus von 26,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eastern Platinum 15,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at