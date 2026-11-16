Eastern Platinum stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eastern Platinum hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Eastern Platinum im vergangenen Quartal 18,9 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eastern Platinum 18,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at