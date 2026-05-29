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29.05.2026 06:31:29
Eastern Polymer Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Eastern Polymer Group präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 THB je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eastern Polymer Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,42 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,460 THB. Im Vorjahr waren 0,280 THB je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,04 Prozent auf 13,86 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 13,58 Milliarden THB gelegen.
Redaktion finanzen.at
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