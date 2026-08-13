Eastern Polymer Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eastern Polymer Group hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,16 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eastern Polymer Group 0,100 THB je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,66 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eastern Polymer Group einen Umsatz von 3,35 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at