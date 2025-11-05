|
05.11.2025 06:31:28
Eastern Province Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eastern Province Cement hat am 02.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,480 SAR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 299,0 Millionen SAR gegenüber 279,7 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
