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29.07.2026 06:31:29
Eastern Province Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eastern Province Cement hat am 26.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,80 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 SAR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 344,0 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 310,7 Millionen SAR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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