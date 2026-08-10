Eastern Silk Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Eastern Silk Industries hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,60 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 67,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at