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13.08.2026 06:31:29
Eastern Star Real Estate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eastern Star Real Estate hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Eastern Star Real Estate hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,6 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,6 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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