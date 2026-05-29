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29.05.2026 06:31:29
Eastern Sugar Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eastern Sugar Industries hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 INR. Im Vorjahresviertel hatte Eastern Sugar Industries 9,99 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 46,85 Prozent auf 14,24 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,91 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 21,15 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 47,57 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 42,77 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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