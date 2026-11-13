Eastern Treads hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eastern Treads hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,00 INR gegenüber -1,020 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Eastern Treads 164,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at