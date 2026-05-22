Eastern Treads legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eastern Treads hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,17 INR. Im letzten Jahr hatte Eastern Treads einen Gewinn von -0,440 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 134,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 14,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eastern Treads 157,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -5,790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 624,11 Millionen INR – ein Plus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Eastern Treads 602,33 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at