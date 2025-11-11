|
Eastern Treads zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eastern Treads hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,790 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 161,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 142,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
