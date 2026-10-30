EastGroup Properties Aktie
WKN: 985160 / ISIN: US2772761019
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30.10.2026 16:00:02
EastGroup Properties: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, EastGroup Properties (NYSE:EGP) raised its 2026 funds from operations guidance, a core measure of real estate cash flow, to $9.65 per share. Steady Sun Belt demand continues to keep portfolio occupancy high across key distribution hubs. A resilient balance sheet enables management to deploy capital while competitors face tighter lending markets.
Three things management said stand out.
Rising construction costs and tighter borrowing terms are making ground-up construction harder for regional developers. EastGroup Properties is leveraging its entitled land bank to expand development starts to a planned $390 million.
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