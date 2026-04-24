EastGroup Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EastGroup Properties lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 190,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 174,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at