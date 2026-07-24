EastGroup Properties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EastGroup Properties lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EastGroup Properties einen Umsatz von 177,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at