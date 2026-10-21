EastGroup Properties Inc. Bottom Line Rises In Q3

(RTTNews) - EastGroup Properties Inc. (EGP) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $78.380 million, or $1.46 per share. This compares with $66.943 million, or $1.26 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.5% to $199.437 million from $182.136 million last year.

EastGroup Properties Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $78.380 Mln. vs. $66.943 Mln. last year. -EPS: $1.46 vs. $1.26 last year. -Revenue: $199.437 Mln vs. $182.136 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.36 To $ 1.42 Full year EPS guidance: $ 5.99 To $ 6.05