EastGroup Properties Aktie
WKN: 985160 / ISIN: US2772761019
22.04.2026 22:20:24
EastGroup Properties Inc. Profit Advances In Q1
(RTTNews) - EastGroup Properties Inc. (EGP) revealed earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $94.62 million, or $1.77 per share. This compares with $59.42 million, or $1.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $190.25 million from $174.44 million last year.
EastGroup Properties Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.62 Mln. vs. $59.42 Mln. last year. -EPS: $1.77 vs. $1.14 last year. -Revenue: $190.25 Mln vs. $174.44 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.24 To $ 1.32 Full year EPS guidance: $ 5.66 To $ 5.86
