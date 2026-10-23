EastGroup Properties präsentierte Quartalsergebnisse

EastGroup Properties veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EastGroup Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 199,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EastGroup Properties einen Umsatz von 182,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at