EastGroup Properties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EastGroup Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EastGroup Properties 1,16 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 187,5 Millionen USD gegenüber 164,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,87 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 721,34 Millionen USD – ein Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EastGroup Properties 640,23 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at