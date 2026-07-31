Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
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31.07.2026 03:48:26
Eastman Chemical Announces Climb In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Eastman Chemical (EMN) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $183 million, or $1.59 per share. This compares with $140 million, or $1.20 per share, last year.
Excluding items, Eastman Chemical reported adjusted earnings of $227 million or $1.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.9% to $2.513 billion from $2.287 billion last year.
Eastman Chemical earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $183 Mln. vs. $140 Mln. last year. -EPS: $1.59 vs. $1.20 last year. -Revenue: $2.513 Bln vs. $2.287 Bln last year.
We project third-quarter adjusted EPS to approach second-quarter 2026 EPS of $1.97.
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