05.11.2025 06:31:28
Eastman Chemical Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Eastman Chemical Company hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,40 USD. Im letzten Jahr hatte Eastman Chemical Company einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eastman Chemical Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,20 Milliarden USD im Vergleich zu 2,46 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
