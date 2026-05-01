Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
01.05.2026 07:36:37
Eastman Chemical Q1 Profit, Sales Decline
(RTTNews) - Eastman Chemical Company (EMN) on Friday reported lower profit for the first quarter, primarily due to decline in sales.
Earnings before income taxes decreased to $136 million from $253 million a year ago.
Earnings before interest and taxes declined to $188 million, down from $302 million in the prior year.
Net earnings attributable to Eastman fell to $107 million, compared with $182 million a year earlier. Earnings per share declined to $0.93 from $1.57.
Sales declined to $2.177 billion, compared with $2.290 billion a year earlier.
