Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
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29.10.2026 21:47:43
Eastman Chemical Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Eastman Chemical (EMN) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $252 million, or $2.19 per share. This compares with $69 million, or $0.60 per share, last year.
Excluding items, Eastman Chemical reported adjusted earnings of $213 million or $1.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.3% to $2.385 billion from $2.202 billion last year.
Eastman Chemical earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $252 Mln. vs. $69 Mln. last year. -EPS: $2.19 vs. $0.60 last year. -Revenue: $2.385 Bln vs. $2.202 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.00 To $ 6.20
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