Eastman Chemical Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Eastman Chemical (EMN) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $252 million, or $2.19 per share. This compares with $69 million, or $0.60 per share, last year.

Excluding items, Eastman Chemical reported adjusted earnings of $213 million or $1.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.3% to $2.385 billion from $2.202 billion last year.

Eastman Chemical earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $252 Mln. vs. $69 Mln. last year. -EPS: $2.19 vs. $0.60 last year. -Revenue: $2.385 Bln vs. $2.202 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.00 To $ 6.20