Eastman Chemical Company Aktie
WKN: 889082 / ISIN: US2774321002
|
29.01.2026 22:45:22
Eastman Chemical Q4 Profit Retreats
(RTTNews) - Eastman Chemical (EMN) released earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $105 million, or $0.92 per share. This compares with $330 million, or $2.82 per share, last year.
Excluding items, Eastman Chemical reported adjusted earnings of $87 million or $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 12.1% to $1.973 billion from $2.245 billion last year.
Eastman Chemical earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $105 Mln. vs. $330 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $2.82 last year. -Revenue: $1.973 Bln vs. $2.245 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastman Chemical Company
Analysen zu Eastman Chemical Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eastman Chemical Company
|58,40
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.