Eastman Kodak präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eastman Kodak ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eastman Kodak die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,360 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 311,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eastman Kodak einen Umsatz von 263,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at