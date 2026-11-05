Eastman Kodak stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eastman Kodak veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eastman Kodak -0,080 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Eastman Kodak im vergangenen Quartal 276,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eastman Kodak 269,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at