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09.07.2026 06:31:29
Eastnine Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Eastnine Registered gab am 07.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,660 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent auf 166,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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