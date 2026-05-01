Eastnine Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eastnine Registered stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,86 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eastnine Registered 2,58 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,89 Prozent zurück. Hier wurden 165,0 Millionen SEK gegenüber 175,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at