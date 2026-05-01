Eastroc Beverage (Group) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eastroc Beverage (Group) A hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,88 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,89 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,85 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at