Eastroc Beverage (Group) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eastroc Beverage (Group) A hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,67 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eastroc Beverage (Group) A 1,44 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,68 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,11 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at