Eastroc Beverage (Group) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eastroc Beverage (Group) lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,19 Prozent auf 6,64 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,18 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at