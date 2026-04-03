03.04.2026 06:31:29

Eastwood Bio-Medical Canada: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Eastwood Bio-Medical Canada gab am 01.04.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at

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