Eastwood Bio-Medical Canada öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eastwood Bio-Medical Canada gab am 29.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 75,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at