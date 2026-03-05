|
Eastwood Bio-Medical Canada verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eastwood Bio-Medical Canada lud am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 105,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,70 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,78 Millionen CAD ausgewiesen.
