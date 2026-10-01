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01.10.2026 06:31:29
Eastwood Bio-Medical Canada: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Eastwood Bio-Medical Canada hat am 29.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent auf 0,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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