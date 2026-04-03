Easy Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Easy Energy ließ sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Easy Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Easy Energy vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,070 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at