Easy Lease Motorcycle Rental LLC Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Easy Lease Motorcycle Rental LLC Registered hat am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 AED gegenüber 0,280 AED im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 197,1 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 163,7 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,35 AED. Im Vorjahr waren 0,970 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 713,17 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahr waren 455,74 Millionen AED in den Büchern gestanden.

