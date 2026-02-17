Easy Trip Planners gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Easy Trip Planners ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Easy Trip Planners die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresviertel hatte Easy Trip Planners 0,090 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Easy Trip Planners im vergangenen Quartal 1,52 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Easy Trip Planners 1,51 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at