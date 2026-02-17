|
17.02.2026 06:31:28
Easy Trip Planners gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Easy Trip Planners ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Easy Trip Planners die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresviertel hatte Easy Trip Planners 0,090 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Easy Trip Planners im vergangenen Quartal 1,52 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Easy Trip Planners 1,51 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!