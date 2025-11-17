Easy Trip Planners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Easy Trip Planners hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,070 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,20 Prozent auf 1,18 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,45 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at